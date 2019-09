Ankum. Fröhliche Stimmung herrschte bei der Eröffnung der Ankumer Kirmes auf dem Neuen Marktplatz. Und ein bisschen Wehmut.

Für Werner Gramann war es nämlich die letzte Kirmes, die er als Marktmeister aus dem Ankumer Rathaus organisierte. Nach 38 Jahren Mitarbeit in der Gemeindeveraltung wird er in wenigen Monaten in Ruhestand gehen. Bürgermeister Brummer-Bange dankte anlässlich der Kirmeseröffnung für die langen und treuen Dienste.

Zuvor hatte Brummer-Bange am Samstag viele Gäste zum Auftakt des Jahrmarkts begrüßt und lud zu Freibier und Karussellfreifahrten ein. Da ließ sich auch Michael Franke nicht lange bitten. Als Ankumer Pfarrer erlebt er gerade seine erste Kirmes im Ort und genießt sichtlich eine schnelle Runde im „Star-Club“, der guten alten Raupe.



Kirmesmarkt

Am Sonntag setzte der Kirmestrubel schon am frühen Nachmittag ein, die Geschäfte luden am verkaufsoffenen Sonntag zu einem Einkaufsbummel ein. Montag ist „Familientag“, die Schausteller geben eine Rabatt auf ihre Preise. Deinstag findet der traditionelle Kirmesmarkt statt, dann gibt es im Ortszentrum wieder einen großen Trödelmarkt. Viele Kneipen und Restaurants haben schon am Vormittag geöffnet.

Gegen Mittag beginnt dann auch auf dem Neuen Marktplatz an der Lindenstraße erneut der Kirmestrubel. Sonntag und Montag ist außerdem lädt außerdem das Heimathaus an Michels Stiege zu einem Besuch ein.