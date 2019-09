Ankum. Couragierte Ersthelfer haben am Samstagabend drei Kinder aus einem Auto befreit, dass neben einem brennenden Auto auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Alfons-Schulte Straße stand. Außerdem löschten sie das Feuer.

Ein Auto ist am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Geränkemarktes in der Alfons-Schulte-Straße in Ankum in Brand geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Ankum mitteilt, war das Feuer bei ihrem Eintreffen gegen 18.30 Uhr bereits gelöscht. Ersthelfer hatten die Flammen im Motorraum mit einem Feuerlöscher erstickt. Die Feuerwehr führte unter schwerem Atemschutz noch Nachlöscharbeiten durch. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt.

An der Einsatzstelle erfuhren die Feuerwehrleute, dass sich neben dem in Brand geratenen Fahrzeug ein Auto geparkt war, in dem drei Kinder im Alter von vier, sechs und acht Jahren befanden. Die Rauchentwicklung aus dem benachbarten Auto stellte eine große Gefahr für die Kinder dar. Augenzeugen forderten die Kinder auf, auszusteigen. Aus eigener Kraft schafften die Kinder dies jedoch nicht.

Scheibe eingeschlagen

Ein 24-jähriger Ankumer schlug daraufhin kurzerhand mit einer Bierflasche eine Scheibe ein. Durch die eingeschlagene Scheibe konnten die Kinder aus dem Auto geholt werden. Die Kinder sowie der 24-jährige verletzten sich an den Scherben und erlitten Schnittverletzungen. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die verletzten. Der Vater der Kinder war nur kurz im Geschäft gewesen und bedankte sich bei den Helfern für ihren couragierten Einsatz.