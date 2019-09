Bersenbrück. Ludger gr. Holthaus, kommissarischer Leiter der von-Ravensberg-Schule, hat seine Behauptung widerrufen, eine Klassenlehrerin habe die Schule „aus persönlichen Gründen“ verlassen.

Der Weggang dieser Lehrerin und der Schulleiterin hat in Bersenbrück für Unruhe gesorgt. Im Juni hatten über 220 Schüler in einer Unterschriftenaktion den Verbleib der Lehrerin an der Schule in Bersenbrück gefordert.

Weiterlesen: von-Ravensberg-Schule Bersenbrück weiter ohne ihre Leiterin



Nun hat der Rechtsanwalt der Klassenlehrerin der Darstellung gr. Holthaus widersprochen, sie habe die Schule aus persönlichen Gründen verlassen und erklärt, seine Mandantin sei laut Bescheid „aus dienstlichen Gründen“ an eine andere Schule versetzt worden.

Auch die Landesschulbehörde hatte vergangene Woche mitgeteilt, die Lehrerin habe die Schule „auf eigenen Wunsch“ verlassen.Die Redaktion hatte am Donnerstag nach dem Gespräch mit dem Anwalt die niedersächsische Schulbehörde um Stellungnahme gebeten. Bislang liegt noch keine Antwort vor.

Die Landesschulbehörde hatte außerdem im August Schulleiterin Diana Thomas nach langer Abwesenheit von der Schule abgeordnet und ihr eine Aufgabe an einer anderen Schule zugewiesen. Eine Stellungnahme dazu hatte die Behörde mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte abgelehnt.

Auch das niedersächsische Kultusministeriums hat bislang trotz mehrmaliger Anfrage noch keine Stellungnahme abgegeben zu den offensichtlichen Differenzen im Lehrerkollegium. Ein Elternsprecher, der sein Kind von der Schule genommen hat, schrieb Kultusminister Grant Hendrik Tonne persönlich an und schilderte seine Besorgnis über die Zustände an der Schule. Bis auf eine Eingangsbestätigung gab es bislang keine Reaktion darauf.

Anzeige Anzeige

Insel-Lernen

Die Äußerung des kommissarischen Schulleiters fiel am Donnerstag im Rahmen eines Pressegesprächs in der Schule zum Thema Insel-Lernen. Dies ist eine individuelle Lernmethode, die die Schule auf Initiative ihrer Schulleiterin entwickelt hatte.

Obwohl die Schulleiterin ausfalle und auch die Stelle des Didaktischen Leiters derzeit unbesetzt sei, werde das Insel-Lernen im Team weiterentwickelt. Dies versicherten im Pressegespräch Dominik Welp, Anja Althüser, Susanne Roll, Miriam Boberg und Maren Andres als Koordinatoren, Fachbereichsleiter und Vertreter des Personalrats der Schule.

In anonymen Mitteilungen an die Redaktion war wiederholt behauptet worden, das Kollegium sei zerstritten über das Insel-Lernen. Einem aktuellen Meinungsbild zufolge stünde das Kollegium jetzt aber fast geschlossen hinter der Methode, hieß es im Gespräch.

Einer der Grundgedanken des Insel-Lernens ist, die Schüler in ihren Klassenverbänden zu halten. Sie lernen selbstständig und bestimmen dabei ihr Lerntempo selbst und absolvieren regelmäßig Tests. Ein Logbuch hält den Lernerfolg fest, in Coachinggesprächen begleiten und beraten die Klassenlehrer die Schüler.

Der erste Insel-Jahrgang habe die neunte Jahrgangsstufe erreicht und sei dort in G- und E-Kurse aufgeteilt worden, hieß es im Pressegespräch. In diesen Kursen würden die Schüler auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet. Das individuelle Lernen werde aber trotzdem fortgesetzt.