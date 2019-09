Rund 18.000 Kerzen im Jahr werden durch die vielen Besucher der Kreuzkapelle entzündet. Foto: Ilona Ebenthal

Rieste. Wenn am 15. September auf Lage in Rieste die große Krankenwallfahrt stattfindet, treffen die Gläubigen aus dem ganzen Bistum auf eine veränderte Atmosphäre in der Kreuzkapelle. Die strahlt nämlich nach einer aufwendigen Renovierungsaktion wieder leuchtend hell.