Bersenbrück. Ein herrlicher Spätsommermorgen, schon seit sieben Uhr rumort es im Gymnasium – und allmählich entwickelt sich das übliche Gewusel zur Vorbereitung des am Nachmittag stattfindenden Schulfestes, beschreibt das Gymnasium in einer Pressemitteilung das Geschehen.

Und weiter heißt es: Insbesondere betroffen ist die Aula, die Laurens Tomoor und seine Crew mit ihrem Equipment zur Disco umgestalten. Gegen Mittag nimmt die Hektik zu – hier fehlen Heftzwecken, da Dekopapier. Die ersten Gäste erscheinen.

14 Uhr: Die Sonne lacht, das Fest beginnt. Der Schulhof füllt sich. Wie vielfältig die Schule ist, zeigt sich in der Kreativität, mit der die Klassen ihre Spielideen, Stände und Aktionen vorbereitet haben. Ob das klassische „Bobbycar-Rennen“ oder das „Treckerhängen“, das „Lehrerraten“ oder das Zuordnen von Babyfotos, ob das Schätz- oder das Riech- und Tastvermögen getestet wird: Die Mitwirkenden sind engagiert dabei und motivieren so zum Mitmachen.

Solchermaßen gefordert, melden sich zwangsläufig Hunger und Durst: Dass hier kein „Schaden“ entsteht, dafür sorgen die Eltern, die das Café betreuen und die gespendeten Kuchen an die Frau und den Mann bringen. Stolz hat schon am Vortag die Vorsitzende des Schulelternrats, Carolina Tilgner-Eichhorn, auf die enorme Zahl von Angeboten seitens der Eltern hingewiesen.

17 bis 19 Uhr: Gleitender Übergang vom Schulfest zum Ehemaligentreffen, auf den Stehtischen und in den Händen der Erwachsenen tauchen die ersten Bier- und Weingläser auf. Bierwagen und Imbissstand entwickeln sich zu Mittelpunkten des Geschehens. Besonders gut vernetzte Jahrgänge besetzen die Tischgarnituren, die anderen stehen locker drum herum. Freudiges Wiedersehen mit den Mitschülern, mit ehemaligen und heutigen Lehrern – es wird laut geredet, es wird viel gelacht, die alten Geschichten wieder und wieder erzählt und natürlich auch: Wie geht es dir? Was machst du?

Während die frischgebackenen Abiturienten von 2019 gerade ihre ersten nachschulischen Entscheidungen fällen, blicken die ersten Abiturienten des Gymnasiums auf ein langes Berufsleben zurück und haben bereits den Ruhestand im Blick. Dazwischen eine unglaubliche Vielfalt an Lebenserfahrungen und -ausprägungen.

21.30 Uhr: Wetterleuchten am Himmel. Was zunächst aussieht wie eine Lightshow des DJs, entwickelt sich zu einem kräftigen Gewitter mit ergiebigen Regen. Alles drängt unter Dach, die Jahrgänge rücken zusammen, die Gespräche werden lauter: Man hat ja genug zu erzählen. Doch dann wird die Lage ernst: Stromausfall und kein Licht auf dem Schulhof, auch Bierbude und Imbiss sind lahmgelegt.

Aber das Organisationsteam um Rainer Brockhage bekam das Problem in den Griff. Zeitgleich ließ der Regen nach, die ersten trauten sich zurück auf den Hof. Bis zum zweiten, noch kräftigeren Guss: Endlich bekam der DJ zu tun, mehr und mehr Leute suchten die Tanzfläche auf – und so geht es bis in den frühen Morgen.

Bilanz: Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Bersenbrück feierte ausgelassen fröhlich das „goldene Jubiläum“. Wer nicht dabei sein konnte, hat einen wunderschönen Tag verpasst. Wer dabei war, ist mit vielen spannenden Eindrücken nach Hause zurückgekehrt.