Altkreis. Für Ankum II steht das nächste Spitzenspiel an, in Berge kommt es zu einem derzeit ungleichen Duell.

Bippener SC II – BW Merzen II, Fr., 19.30 Uhr. Die BSC-Reserve verlor die letzten beiden Spiele unglücklich und knapp und steht weiterhin mit nur einem Punkt im Keller. Merzen könnte bei einem Sieg von den Abstiegsrängen springen, hat aber möglicherweise noch die intensive Partie gegen Neuenkirchen II (2:4) in den Knochen stecken.



TuS Berge II – Eintracht Neuenkirchen II, Sa., 15 Uhr. Der TuS ist die einzige bislang noch punktlose Mannschaft der Liga und kassierte in drei Spielen 14 Gegentore. Die Eintracht hingegen kommt immer besser in Fahrt und gewann auch letzte Saison beide Spiele. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre nach derzeitigem Stand also überraschend.

Fortuna Eggermühlen – DJK Schlichthorst, Sa., 16 Uhr. Schlichthorst sollte bis zum Ende wach sein: In den letzten drei Spielen traf Eggermühlen jeweils in der Nachspielzeit und holte so insgesamt fünf Punkte. Die DJK rutschte mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen etwas ab und muss für eine Trendwende vor allem am Torabschluss arbeiten.

Quitt Ankum II – SV Nortrup, So., 12.45 Uhr. Das nächste tabellarische Spitzenspiel für Ankum. Für den überraschenden und bislang überraschend souveränen Spitzenreiter Nortrup wird es der erste richtige Gradmesser. Letzte Saison gab es allerdings zwei Niederlagen für den SVN, der diesmal mit dem Rückenwind aus vier Auftaktsiegen im Quitt-Stadion gastiert.

Spvg Fürstenau II – SV Gehrde, So., 13 Uhr. Gehrde läuft nach dem 3:5 in Eggermühlen den eigenen Ansprüchen hinterher, während Fürstenau, trotz der ersten Niederlage, noch gut dasteht. Die Gäste sind daher schon fast zum Siegen verdammt, taten das aber in der letzten Saison beide Male mit Leichtigkeit (4:1, 6:2).

Quakenbrücker SC II – SV Kettenkamp, So., 13 Uhr. Die formstarken Kettenkamper treffen auf die formschwachen Quakenbrücker, die mittlerweile schon sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer haben, sich aber zumindest gegen Nortrup als unangenehmer Gegner erwiesen. Letztes Jahr fielen in Hin- und Rückspiel zusammen insgesamt satte 16 Tore.

FC Talge – Bippener SC, So., 15 Uhr. Talge spielte zuletzt guten Fußball, belohnte sich aber zu selten. Gleiches gilt für den BSC, der fahrig mit seinen Torchancen umging und so Punkte verschenkte. Die Ansprüche des BSC auf einen Auswärtssieg dürften größer sein, da andernfalls der Kontakt zu den oberen Plätzen abreißen würde.

SV Grafeld – GW Schwagstorf, So., 15 Uhr. Eine richtungsweisende Partie. Grafeld holte aus den letzten drei Spielen sieben Punkte. Schwagstorf hingegen kassiert derzeit zu viele Gegentore, bislang mindestens zwei in jedem Spiel, was selbst für die offensivstarken Grün-Weißen zu viel ist.