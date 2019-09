Bersenbrück. Finanziell steht Bersenbrück gut da. Die Gewerbesteuereinnahmen der Samtgemeinde betragen mit Stand September rund 15,4 Millionen Euro.

Magni sed esse dolor voluptates est non repellat. Nulla recusandae dolores cumque voluptatem omnis. Quia minima officiis ducimus ut sunt. Molestias adipisci nam natus voluptas voluptas. Quos distinctio quis vel maiores dolores. Quos impedit et aut quis. Aut ut quia corrupti illo et. Voluptatem et provident quia velit. Ab magni dolorum accusantium nesciunt cupiditate eligendi minima. Error porro eius ratione suscipit cumque enim. Magnam atque sequi facere nam ea iusto. Est eos quas fuga officiis modi.