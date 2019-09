Viele Besucher genossen das Ankumer Wein- und Lichterfest an zwei Abenden auf der Terrasse am Ankumer See. Foto: Georg Geers

Ankum. Hunderte von Kerzen schwimmen im Ankumer See. Strahler machen aus dem See- und Sporthotel ein buntes Märchenschloss. Und auf der Seeterrasse locken Dutzende von Ständen mit erlesenen Weinen und kulinarischen Spezialitäten. Den Spaß am ersten Ankumer Wein- und Lichterfest konnte nicht einmal ein Gewitter am Samstagabend verderben.