Bersenbrück. Zwei Betrunkene stehen im Verdacht, in Bersenbrück einen Getränkeanhänger aufgebrochen und Bier und Sprudel gestohlen zu haben.

Vermutlich am frühen Samstagmorgen sei der auf dem Parkplatz vor dem Gymnasium abgestellte Getränkeanhänger aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. In der Schule fand an diesem Tag ein Schulfest und abends ein Ehemaligentreffen statt mit hunderten von Besuchern.

Die Täter öffneten gewaltsam die Türen des Fahrzeugs und nahmen mehrere Kisten Bier und Sprudel mit. Eine Anwohnerin hatte aber gegen 4.45 Uhr verdächtige Geräusche gehört und die Polizei benachrichtigt.

Eine Streife kam, und die Beamten untersuchten den Wagen und die Umgebung. Sie hörten Stimmen vom Gelände der Paul-Moor-Schule neben dem Gymnasium und trafen dort zwei alkoholisierte 18 und 22 Jahre alte Männer an. In unmittelbarer Nähe fanden sich im Gebüsch die gestohlenen Getränkekisten. Die beiden Bersenbrücker wurden nach Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise in der Sache unter Telefon 05439 9690.