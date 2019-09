Das Wasserwerk Thiene kann bis 800.000 Liter Wasser pro Stunde fördern und deckt ein Drittel des Osnabrücker Trinkwasserbedarfs. Dies erfuhren die Teilnehmerr der "Tour d'Alf" der CDU Alfhausen an Ort und Stelle. Foto: CDU

Alfhausen. Am Nachmittag hatte es noch heftig geregnet. Tortzdem fanden sich gegen an die 100 Teilnehmer zur "Tour d' Alf" der CDU Alfhausen ein. Dem Wasserwerk in Thiene bringt so ein Platzregen gar nichts, erfuhren sie.