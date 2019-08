Gehrde. Mit Karte und Taschenrechner bringt Jürgen Espenhorst Licht in das Dunkel um die Anfänge der Gehrder Kirche. War ihre Gründung eine politische Meisterleistung der Herren von Rüsfort?

Espenhorst wuchs in Gehrde auf und verbindet seine Liebe zur Geschichte des Ortes mit der zur Kartografie. Eine Handvoll mittelalterlicher Urkunden setzte er in Beziehung zu einer sehr präzisen Karte, die Wilhelm du Plat in jahrzehntelanger Arbeit im 18. Jahrhundert vom Osnabrücker Land schuf.



Espenhorsts These: Großgrundbesitzer nutzten Landbesitz im mittleren Hase-Binnendelta wirtschaftlich. Nach einer Erbteilung im 10. Jahrhundert entsteht ein neuer Herrschaftssitz in Rüsfort. Im Hochmittelalter ändern die Herren von Rüsfort ihre Strategie, folgen damit einer europaweiten Umwälzung. An die Stelle ihrer verschachtelten Villikation treten Bauernhöfe, entwickelt im Schutz einer Landwehr mit Burgen. Der Grundherr entscheidet nicht mehr alles, die Höfe bilden Bauerschaften, regeln vieles genossenschaftlich.

Komplizierte Landdeals

Zu dieser Emanzipation passt die Eigenkirche nicht mehr, sie belastet den Grundherren nur noch. Eine Gemeindekirche muss her. Für ihre Gründung gilt die Regel, dass die Kirche mit 20 Morgen Land ausgestattet sein muss, ihr Pastorat mit acht Morgen. Ältere Gemeindekirchen rundum liegen über diesen Werten. Espenhorst rechnet nach und kommt für Gehrde auf Werte, die vom Minimum um weniger als ein halbes Prozent abweichen. Und der Ring der Speichergebäude um die Kirche ist kreisrund, wie mit dem Zirkel gezogen. „Um so etwas zu schaffen muss jemand enorm viel Einfluss haben“, lautet sein Schluss.

Sein Kandidat dafür ist Hermannus de Rusvorde, Dienstmann der mächtigen Tecklenburger, die von 1216 bis 1226 das Bistum Osnabrück zusätzlich innehatten. Hermannus verfügt über genügend Land, könnte mit der Abtretung von Wehdel Bischof Adolf von Tecklenburg für seinen Plan gewonnen haben und mit komplizierten weiteren Landdeals die Erzpriester rundum.

Hermannus taucht ab 1231 in keiner Urkunde mehr auf, dürfte vermutliche gestorben sein. Das Zeitfenster für eine Kirchengründung schließt sich 1226, zu diesem Zeitpunkt begann eine politische Krise, in der die Tecklenburger ihren Einfluss auf das Bistum verloren.

Aus weiteren Indizien schließt Espenhorst, dass die Kirche, ein Holzbau, am 10. Juni 1226 der Heiligen Margarete geweiht wurde, eine Übertragung aus der Zeit der Eigenkirche. Erst später wurde sie dem Heiligen Christophorus geweiht. In einer Urkunde erwähnt wird die Gehrder Kirche aber erst im Jahr 1251.

