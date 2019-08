Glückwünsche: Andreas Höger (links) und Georg Lucks (rechts) verabschieden Jutta Thönelt in den Ruhestand, an ihrer Seite Ehemann Joachim Thönelt. Foto: Liesel Hoevermann

Bersenbrück. Genau genommen sind es sogar 45 Jahre und sechs Monate, in denen Jutta Thönelt für den Unterhaltungsverband (UHV) 97 in Bersenbrück gearbeitet hat. Zeit für eine ausgiebige Abschiedsfeier mit dem gesamten Team und Zeit für einige Rückblicke in die vergangenen viereinhalb Jahrzehnte.