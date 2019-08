Zwei Gramm Mysterium in Bersenbrück im Altar CC-Editor öffnen

Statt in Gold gefasst in Stanniol gewickelt: Dieses Knöchelchen steckte viereinhalb Jahrzehnte im Altar der Kapelle im St.-Josef-Stift. Fotos: Franz Buitmann

Bersenbrück. Wenn Bischof Franz-Josef Bode am Freitag die Kapelle des neuen St.-Josef-Stifts in Bersenbrück einweiht, wird er eine echte Reliquie in die Altarplatte einsetzen. Davon ist Pfarrer Jan Witte fest überzeugt. Nur: Von welchem Heiligen stammt das Knöchelchen?