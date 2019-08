Bersenbrück. Nach dem Dorftreff in Gehrde laufen in der Samtgemeinde Bersenbrück nun auch in Rieste, Bersenbrück und Eggermühlen ähnliche Projekte an. Der Bürgertreffpunkt „Brinker Stube“ in Bersenbrück stellt sich bereits am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür vor.

133000 Euro aus dem Landesprogramm „Gute Nachbarschaft 2019“ fließen in die Samtgemeinde für die drei Projekte plus eine Verlängerung des Gehrder Dorftreffs.Die Samtgemeinde und die vier Mitgliedsgemeinden ergänzen einen Eigenanteil von 44000 Euro. Dieser Erfolg sei wesentlich der Seniorenbeauftragten und Ehrenamtskoordinatorin Gabriele Linster zu verdanken, hatte Bürgermeister Horst Baier erklärt, als die Nachricht Anfang Juli bekannt wurde.



Linster selbst hatte damals betont, dass die Projekte sehr vielfältig sein müssten und auf den Bedarf an Ort und Stelle abgestimmt sein. Jeder Ort und im Falle großer Gemeinden wie Bersenbrück jedes Quartier müsse schauen, was gebraucht werde, und was möglich sei, was die Menschen aus dem Ort oder Viertel einbringen könnten, mit je zwei Teilzeitkräften als organisatorischem Rückgrat.

Rieste: Der Riester Gemeinderat hat jetzt für die Einrichtung eines Dorftreffs und Dorfladens an der Malgartener Straße erste Gelder bewilligt.

2019 werden gut 6000 Euro aus Rieste in das Vorhaben fließen, ab 2020 werden es im Falle einer Projektverlängerung jährlich 15000 Euro sein. Das sind ein Viertel der Gesamtkosten.

Die Entscheidung im Rat fiel bei einer Enthaltung von UWG-Mann Ralf Richter einstimmig. Der Startschuss soll am 1. September fallen.

Sie sei „ganz begeistert, dass wir eine Location gefunden haben“, erklärte Ehrenamtskoordinatorin Gabriele Linster während der Ratssitzung. Ziel sei es, in der neuen Einrichtung „alle Altersklassen und alle Bevölkerungsschichten zusammenzuholen“, so Linster. Prinzipiell alle Bürger, Vereine, Verbände, Gruppen und Initiativen im Ort sollen sich angesprochen und eingeladen fühlen. Viermal morgens pro Woche sowie viermal nachmittags werde der Dorftreff öffnen.

Der Dorftreff solle gleichermaßen Anlauf- und Beratungsstelle, Begegnungsstätte, aber auch Tagungsraum sein, verdeutlichte Linster.

Die Einrichtung des Dorftreffs begrüßte die Rat, die Eile bei der Antragstellung nicht. Bürgermeister Sebastian Hüdepohl (CDU) räumte ein, „ja, es ist mit heißer Nadel gestrickt worden“. Doch unter dem Strich stehe eine überzeugende Lösung. Jetzt gelte es, das Vorhaben mit Leben zu füllen.

Auch sie halte den Dorftreff für „ein sinnvolles Projekt“, sagte Maria Stuckenberg (UWG) in Richtung des Bürgermeisters, doch „in der Kommunikation ist nicht alles rund gelaufen“. Die Bürger seien zuletzt zu wenig eingebunden worden. „So geht ein Mitwirkungsprozess nicht“, so Stuckenberg.

Für die SPD stellte Christian Scholüke mit Blick auf Dorftreff und Dorfladen heraus, „hier ist keiner dagegen“. Aber er hätte sich mehr Beteiligung am Verfahren gewünscht. „Ich verstehe nicht, warum wir das nicht transparent machen“, so Scholüke.

Philipp Rautenstrauch (CDU) regte an, die Öffentlichkeit in einer Bürgerveranstaltung in Rieste noch einmal im Detail zu informieren.

Bersenbrück: In Bersenbrück entsteht ein Bürgertreffpunkt im Quartier am Brink, teilt die Stadt mit. In der „Brinker Stube“ an der Danziger Straße 4 soll Nachbarschaft gelebt werden. Am Sonntag, 1. September, startet der Bürgertreff mit einem Tag der offenen Tür.

„Der Bürgertreff steht allen Generationen offen, und altersübergreifende Aktivitäten sind durchaus gewollt“, erklärt dazu Gabriele Linster.

„Als Bürgermeister der Stadt Bersenbrück ist es mir ein großes Anliegen, das Miteinander aktiv zu fördern und zu verbessern“, zitiert die Pressemitteilung Bürgermeister Christian Klütsch dazu.

Galina Kesler und Birgit Wiethe als zwei Mitarbeiterinnen laden dazu ein, in der Brinker Stube mitzumachen und neue Ideen einzubringen. Kesler hat Erfahrungen als Lehrerin, Tagesmutter und in der Seniorenbetreuung gsammelt und spricht mehrere Sprachen. Wiethe bringt Kenntnisse aus der Kreativ-, Beschäftigungs-, und Sporttherapie mit.

Frühstücksrunden, selbst gemachtes Mittagessen, Sitzgymnastik und Spielenachmittage stehen im ersten Programm. Vielleicht kommen Nachhilfeangebote hinzu oder Quizrunden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Bürgertreff aktiv und lebendig zu gestalten. Hier sind alle gefragt, die dort wohnen und ihre Wünsche und Ideen einbringen wollen. Und die vielleicht auch Lust haben, sich zu engagieren. Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung in der Marktschule oder per E-Mail an stadtverwaltung@bersenbrueck.de.

Die „Brinker Stube“ ist im Gastraum von Willi Rauf an der Danziger Straße 4 untergebracht, vielen bekannt als „Willis Wagenstop“. Langfristig sucht die Stadt größere Räume für ihren Bürgertreff.

Am Sonntag, 1. September, können Interessierte zwischen 14 und 17 Uhr am Tag der offenen Tür erste Eindrücke von der „Brinker Stube“ gewinnen. Dabei können sie auch die Mitarbeiterinnen kennenlernen und sich über das erste Programm informieren.

„Für die Stadt Bersenbrück ist dies eine große Chance. Ich hoffe, dass der Bürgertreff angenommen wird und die Menschen darin eine Bereicherung ihres Alltags finden“, freut sich Bürgermeister Klütsch auf reges Interesse.

Eggermühlen: In Eggermühlen gibt es bereits einen Mittagstisch für Senioren, und der soll jetzt weiterentwickelt werden, sagt Bürgermeister Markus Frerker. Genau wie der Mittagstisch soll der neue Treff die Räume des Pfarrheims samt Küche nutzen. Ruth Gerdes und Günther Kirchner würden den Treff betreuen und ab dem 1. September ein Programm entwickeln. Die Vereine sollten einbezogen und ihre Aktivitäten gebündelt werden. Anfang Oktober solle das Projekt stehen und öffentlich vorgestellt werden.