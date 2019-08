Altkreis. Bereits am Freitag, 30. August 2019, kommt es in der Kreisliga Osnabrück-Land Nord zum Duell der beiden bislang erfolgreichsten Teams in der Saison - Fürstenau und Rulle.

Eintracht Rulle – Spvg Fürstenau, Fr., 19 Uhr. Tabellarisch kommt es zu einem absoluten Topspiel: Spitzenreiter Fürstenau reist zum Zweitplatzierten nach Rulle. Gästetrainer Torsten Strieder jedoch tritt auf die Bremse: „Wir spielen gegen die stärkste Mannschaft der Liga, die sind offensiv super. Außerdem sind wir personell gerade nicht auf Rosen gebettet.“ Aufgrund mehrerer Sperren und Verletzungen müssen nun ein paar Talente aus der Jugend in die Bresche springen. Jedoch wolle man sich „nicht nur hinten reinstellen. Wir sind eine offensiv ausgerichtete Mannschaft.“

SG Ostercappeln/Schwagstorf – Eintracht Neuenkirchen, Fr., 19.30 Uhr. Die formstarke Eintracht muss beim nach vier Spielen noch sieglosen Aufsteiger in Schwagstorf antreten. „In der Art und Weise wie zuletzt soll es weitergehen“, sagte Trainer Frank Baier, dessen Mannschaft in den letzten drei Spielen 14 Tore erzielte. Man wolle selber agieren und das eigene Spiel durchdrücken, so Baier, der jedoch auch Wachsamkeit anmahnt.

TSV Venne – TuS Bersenbrück II, Sa., 16 Uhr. Auch die TuS-Reserve tritt mit drei Siegen im Rücken auswärts im Wittlager Land an, bekommt es jedoch mit einer auf dem Papier deutlich härteren Nuss zu tun. Gegner Venne spielt eine bislang perfekte Saison. „Das wird eine schwierige Aufgabe auf dem kleinen Platz“, sagte Trainer Thorsten Marunde-Wehmann, „Da müssen wir gut stehen und die wenigen Räumen nutzen, es wird sich nicht viel ergeben.“ Letzte Saison endeten beide Spiele mit einem diplomatischen 2:2.

TSV Wallenhorst II – BW Merzen, So., 12.45 Uhr. Nach der, trotz des deutlichen 4:1-Sieges, schwachen Merzener Leistung in Hollage erwartet BW-Coach Florian Lürwer eine Steigerung gegen Wallenhorst. Vor allem in puncto Spielverlagerung gebe es Aufholbedarf, zudem wolle man die sich stellenden Aufgaben wieder mehr spielerisch versuchen zu lösen. Lürwer weiß jedoch auch: „Alles werden wir in der Trainingswoche nicht aufarbeiten können.“

SG Voltlage – SV Alfhausen, So., 15 Uhr. Beide Teams hatten das letzte Woche spielfrei und sind daher auf demselben Stand bezüglich der Frische. Vor dem Derby adelte Alfhausens Trainer Stefan Brand den bislang noch punktlosen Gegner: „Sie stehen auf einem Tabellenplatz, auf dem sie nicht gehören.“ Er erwarte gegen die Mannschaft von Norbert Grüter und Bernd Ruwe ein „ganz, ganz schweres Spiel“, da Voltlage über eine kämpferisch starke Elf verfüge. Zudem vergab Brand das Prädikat „richtungsweisend“.