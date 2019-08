Altkreis. Die Kreisklasse-Kicker aus Schwagstorf und Hollenstede hadern unter der Woche, können es am Wochenende jedoch besser machen.

SV Hollenstede – FC Kalkriese II 1:4 (1:1). Auch im zweiten Spiel keine Punkte für Aufsteiger Hollenstede, der in der ersten Halbzeit noch mithielt und durch Johannes May (21.) den 0:1-Rückstand aus der siebten Minute egalisierte. Nach einer Stunde allerdings ging Kalkriese erneut in Führung und als in der Schlussphase die Kräfte nachließen, erhöhten die Gäste per Doppelschlag auf 4:1.

BW Merzen II – GW Schwagstorf 2:1 (0:0). In einer kampfbetonten Partie hatte Schwagstorf in der ersten Hälfte mehrere Chancen zur Führung, unter anderem durch einen verschossenen Elfmeter. Dies rächte sich, als Arthur Singer Merzen nach der Pause in Führung brachte (51.). Zwar glich Ole Borowski für Schwagstorf in der Schlussphase aus (78.), aber Christian Holstein sorgte mit dem 2:1 fünf Minuten vor Abpfiff noch für den Heimsieg.

Bippener SC – Spvg Fürstenau II, Fr., 19.30 Uhr. Für die stark gestarteten Fürstenauer kommt es nun zu einem echten Härtetest. Beide Teams haben nach drei Spielen gute sieben Punkte, favorisiert sind dennoch die Gastgeber aus Bippen.

SV Gehrde – Quitt Ankum II, Fr., 19.30 Uhr. In Gehrde kommt es zum Duell zweier Tabellennachbarn. Ankum ist noch ohne Niederlage und gewann in der letzten Saison beide Spiele gegen den SVG, der jedoch mit wettbewerbsübergreifenden drei Siegen am Stück gut drauf ist.



BW Merzen II – Fortuna Eggermühlen, Fr., 19.30 Uhr. Nur zwei Tage Erholungspause sind für Merzen in diesem Spiel kein Vorteil. Die Fortuna indes wartet noch auf den ersten Sieg in der Saison.

SV Kettenkamp – Bippener SC II, Fr., 19.30 Uhr. Auch die BSC-Reserve ist noch sieglos, zeigte aber gute Ansätze. Die kommende Aufgabe Kettenkamp ist jedoch eine schwere, da der SVK an die oberen Plätze heranrücken kann.

SG Ostercappeln/Schwagstorf II – SV Hollenstede, So., 12.45 Uhr. Weiter geht es mit schweren Spielen für den SV Hollenstede. Die Schwagstorfer Reserve legte einen guten Start hin und gewann ihre letzten beiden Spiele. Im Pokal unterlag des SVH bereits der Ersten mit 1:8.

GW Schwagstorf – FC Talge, So., 15 Uhr. Der Schwagstorfer Start verlief, im Gegensatz zum Talger, noch nicht nach Maß. Drei Niederlagen aus vier Spielen sind zu viel für die offensivstarken Grün-Weißen. Talge ist mit vier Punkten nach zwei Spielen im Soll.

SV Grafeld – SV Kettenkamp, So., 15 Uhr. Ebenfalls nur zwei Tage Pause haben die Gäste aus Kettenkamp, ehe es in Grafeld um die nächsten Punkte geht. Der Start der Gastgeber verlief durchwachsen, das Spiel wird ein richtungsweisendes sein.