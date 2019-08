Ankum. Premiere in Ankum: Am Freitag und Samstag, 30. und 31. August 2019, jeweils ab 18 Uhr, präsentiert das See- und Sporthotel das erste „Ankumer Wein- und Lichterfest“.

Neben den edlen Rebsäften, die zum Verkosten einladen, bieten die Restaurantköche an diversen Ständen verschiedene, zu den Getränken passende Spezialitäten an, wie zum Beispiel Quiche Lorraine, dreierlei Flammkuchen aus dem Steinofen, internationale Käsespezialitäten und Pfifferlings-Gerichte.

Auf den Seeterrassen reihen sich am Freitag und Samstag insgesamt elf Pagodenzelte aneinander, Winzer stellen dort deutsche und italiensche Weine zum Verkosten vor. Mit dabei sind nach Angaben des Veranstalters: SJ Montigny/Nahe und Schleswig-Holstein, der erste Winzer, der sich gewagt hat so weit im Norden Wein anzubauen; Georg Julius/ Rheinhessen, ein Spitzen Bio-Winzer, wie es in der Ankündigung heißt. Außerdem in Ankum vertreten ist Lergenmüller/Pfalz, der durch seine erfolgreiche „Pirates of the Palatinum“-Serie als der Pfälzer „Pirat“ bekannt sei. Martini & Rossi/Piemont präsentieren Spitzen-Prosecco und weltbekannten Wermuth.

Spektakuläre Lichtinstallation

Wer lieber zu einem kühlen Blonden greifen möchte, wird am Stand der „Störtebeker Brauspezialitäten“ aus Stralsund fündig, Aushängeschild im Bereich Craft Beer und neu auf der Getränkekarte des See- und Sporthotels zu finden.

Außerdem wird das See- und Sporthotel einen eigenen Stand einrichten, an dem die Veranstalter den Gästen die Möglichkeit bieten werden, die Flaschenweine des Restaurants 800°C glasweise zu probieren. An einem weiteren Stand stehen diverse Obstbränden und Grappa zum Verkosten bereit.

Das Duo „Bluecoustix“ aus Oldenburg untermalt mit Blues, Jazz und Rocksongs das mediterrane Terrassen-Ambiente. Spektakulär wird gegen Abend die Illumination des Geländes und des Sees durch eine Vielzahl von professionellen Lichtinstallationen. Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung zeitlich nicht begrenzt.