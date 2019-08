Rieste. Der Gemeinderat bereitet weiterhin einen Sporthallenneubau vor. Das hat Bürgermeister Sebastian Hüdepohl während der jüngsten Ratssitzung unterstrichen.

Der Arbeitskreis des Rates werde weiterarbeiten "und sollte in eine detailliertere Planung einsteigen", regte der Erste Mann der Alfsee-Gemeinde an. "Nach mehreren Besichtigungen anderer Hallenobjekte erscheint eine Zweifeldhalle ähnlich der in Vörden als sinnvolle Variante", so Hüdepohl in seinem Bürgermeister-Bericht. Hier könnten "jetzt konkretere Gespräche auch mit einem Architekten aufgenommen werden", schlug der CDU-Politiker vor.

Beratungen über den Weihnachtsmarkt 2019

Ob der Weihnachtsmarkt in Rieste noch eine Chance hat, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden. Das bisherige Organisationsteam hatte nach mehreren Jahren ganz aktiver Arbeit seine Ämter zur Verfügung gestellt. Gesucht werden jetzt Nachfolger. Er habe "Anfang kommender Woche einige Vereine zu Gesprächen über die Durchführung des Weihnachtsmarktes eingeladen", erklärte Bürgermeister Hüdepohl vor den Gemeinderatsmitgliedern und mehreren interessierten Bürgern. Ziel sei es, dass der Weihnachtsmarkt in Rieste weiterhin stattfinde, "wenn vielleicht auch in veränderter Form".

"Grüne Gespräche" zum Wasser-Management

Die nächsten „Grünen Gespräche“ werden am Donnerstag, 12. September, um 18.30 Uhr stattfinden. Hierzu laden unter anderem die Gemeinden Alfhausen und Rieste ein. Der Schwerpunkt wird dieses Mal das Themenfeld „Wasser-Management“ sein. Veranstaltungsort ist die Biologische Station in Alfsee-Nähe.

Bahnübergang Dorfstraße besser gesichert

Der lange Zeit unbeschrankte Bahnübergang Dorfstraße ist jetzt abgesichert worden, teilte Bürgermeister Hüdepohl dem Rat ferner mit. Der Einbau einer Umlaufsperre durch die Gemeinde Rieste sei erfolgt. "Gespräche zur Sicherung der weiteren Übergänge laufen", sagte Hüdepohl: "Aktuell ist laut der DB Netz geplant, dass bis Jahresende die Planungen hierfür abgeschlossen sein und dann in 2020 die Genehmigungsverfahren durchgeführt werden sollen." Der Bauausschuss des Rates werde sich wohl im Herbst wieder mit dem Themenkomplex der Bahnübergänge befassen, hieß es.

Auch in 2020 ein Treffen mit Partnergemeinden?

Bürgermeister Hüdepohl hat die Ortspolitiker und die Bürger in Rieste dazu aufgerufen, die beiden bestehenden Gemeindepartnerschaften mit Polska Cerekiew (Polen) und Svetla Hora (Tschechien) "weiter zu stärken". Die jüngsten Zusammenkünfte in Oberschlesien seien vielversprechend gewesen. Er könne folglich in Rieste die "Vereine und Verbände nur ermutigen, den Kontakt mit unseren Partnern zu suchen, um so die Freundschaften weiter auszubauen", so Hüdepohl. Für das Jahr 2020 brachte der Kommunalpolitiker ein weiteres Treffen mit Bürgern aus Polska Cerekiew und Svetla Hora ins Spiel. Möglicherweise könne es über die Chöre der Gemeinden organisiert werden.