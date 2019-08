Eine Chronik in Bildern: Die Jubiläumsfestschrift zum 50-jährigen Bestehen des Gymnasiums Bersenbrück präsentieren auf dem Schulhof Georg Geers vom Ankumer Medienpark, Schulleiter Falk Kuntze und die Autoren Anna Stallmeister und Bernd Zur-Lienen (von links). Foto: Luka Kreuzhofen

Bersenbrück. So werden 50 Jahre Gymnasium Bersenbrück gefeiert: Am Freitag spricht Landesminister Boris Pistorius in einem Festakt an der Schule. Am Samstag gibt es ein großes buntes Schulfest am Nachmittag und ein Ehemaligenfest am Abend. Und die Festschrift zum Jubiläum ist ab sofort in zwei Ankumer und Bersenbrücker Buchhandlungen zu haben.