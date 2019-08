Gehrde. Hätte es die Kreisgehörnschau in Bersenbrück im Jahre 1989 nicht gegeben, so würde es wahrscheinlich auch die Jagdhornbläsergruppe des Hegering Bersenbrück-Gehrde nicht gegeben.

„Denn diese Schau war der ausschlaggebende Faktor für die Idee des damaligen Hegeringleiters Hermann zu Dreele, eine Jagdhornbläsergruppe zu gründen. Es war so zusagen die Initialzündung“, wie Hegeringsleiter Jürgen Volkert den vielen Gästen einer besonderen Geburtstagsfeier am Sonntag mitteilte. Im naturnaheen Ambiente der Reitanlage des Reit- und Fahrverein Gehrde am Kaiserort feierte die Jagdhornbläsergruppe des Hegering Bersenbrück-Gehrde 30j-ähriges Bestehen.



„Und so wurde vor 31 Jahren mit dem Aufbau einer eigenen Jagdhornbläsergruppe begonnen“, schildert Volkert. „Doch neben interessierten Bläsern bedurfte es auch der Instrumente und vor allem eines Übungsleiters.“ Hier erklärte sich dann Hartmut Loges bereit, den motivierten Bläseranfängern erst einmal für ein Jahr als Übungsleiter unter die Arme zu greifen, damit die Grundlagen gelegt werden können. Danach wollte er mal schauen, wer dieses Amt weiter machen kann“, wie Volkert weiter zu berichten wusste.

„Der erste Übungsabend war dann zum damaligen Aufgang der Bockjagd am 16. Mai und der erste Auftritt erfolgte auf dem 60. Geburtstag von Hermann zu Dreele, also genau heute vor 30 Jahren“, so Volkert weiter.

„Heute ist es eine aktive Gruppe mit 20 Mitgliedern, Hartmut Loges ist immer noch der Leiter, fünf Gründungsmitglieder von damals sind immer noch mit dabei und Nachwuchssorgen hat die Gruppe auch nicht“, sagt Volkert nicht ohne Stolz, über die Bläsergruppe im Hegering Bersenbrück-Gehrde.

Signale in unwegsamen Gelände

Neben Hegeringsleiter Jürgen Volkert und Kreishegeringsleiter Klaus Overbeck, freute sich Moderator Michael Lange von den Jagdhornbläsern Bersenbrück und Gehrde auch über den Besuch und die Glückwünsche von Bürgermeister Günther Voßkamp. „Eigentlich kommt die Gemeinde ja erst zum 80. Geburtstag aber bei euch kommen ich auch gerne schon zum 30. Geburtstag“, so Voßkamp mit einem Augenzwinkern.

Neben den offiziellen Vertretern von Gemeinde und Jägerschaft Bersenbrück waren vor allem aber zehn weitere Jagdhornbläsergruppen aus der Region der Einladung zum gemeinsamen Musizieren und Feiern gefolgt. Annika Wehlburg, Lisa Küst, Dieter Göbel und Georg Holtvogt hatten für die Feier zum 30-jährigen Jubiläum ein umfangreiches Programm erarbeitet.

Anzeige Anzeige

Zum Auftakt spielten alle elf Jagdhornbläsergruppen gemeinsam die „Begrüßung“, den „Jägermarsch Nr. 3“ und das Signal „Zum Essen“. Im Anschluss gaben die Jagdhornbläsergruppen der Hegeringe Fürstenau, Voltlage/Merzen, Engter, Badbergen/Quakenbrück, Nortrup/Kettenkamp und Ankum, jeweils drei Solostücke oder Signale zum Besten, ebenso die Gruppen der Hegeringe Menslage, Neuenkirchen, Alfhausen/Rieste , außerdem die Gruppe des Hegerings Holdorf mit den Bläserkids.

Und so tönten dann der Hubertusgruß, das Signal „Muffel tot“ oder, passend von der Jagdhornbläsergruppe des Hegering Engter vorgetragen, „Als die Römer frech geworden“ übers Land. Jagdhornblasen ist ja eigentlich gedacht zum Übermitteln von Nachrichten und Signalen an andere Jagdteilnehmer in unwegsamen Geländen.