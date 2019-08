Bersenbrück. Der Jugendaustausch zwischen den Partnerkommunen Samtgemeinde Bersenbrück und Ruma geht munter weiter. 34 Jugendliche aus Serbien sind zurzeit in der Samtgemeinde zu Gast.

Nach serbischer Sitte begrüßte Bürgermeister Horst Baier die Begleiterinnen mit Küsschen auf die Wange, als er die Gruppe im Rathaus. Zwar betrat die Hälfte der Jugendlichen zum ersten Mal deutschen Boden, andere haben aber schon Kontakte geknüpft, Freunde gefunden.

Neu im Begleiterteam war Aleksandra Civic, die erst um 2 Uhr nachts vor dem Abfahrtag spontan zugesagt hatte. Als Stadtbibliothekarin Rumas sah sie die Samtgemeinde mit den Augen der Historikerin. Vieles erinnert sie an ihre Heimat, die Vojvodina, in der Zeit, als dort noch viele Deutsche lebten. Seit dem Zweiten Weltkrig sind sie eine Minderheit.

Einige Jugendliche kamen in Trachten, um Baier eine riesigen Korb voller Früchte und Gemüse zu überreichen mitsamt einer Falsche Wässerchen, von der besonders reinen Sorte, wie sie nicht nur Serben mögen.

Serbien auch Vegetarierland

Die mögen auch Fleisch, sind wahre Meister in seiner Zubereitung. Zwei Mädchen lernen in ihrer Gastfamilie gerade den vegetarischen Ernährungsstil kennen. „Ist mal was anderes“, lachen sie.

Zeit, eine Lanze brechen für Serbien als Vegetarierland. Obst, Gemüse, Pfannkuchen und mit Käse gefüllte Hörnchen aus der Vojvodina schmecken so gut, dass man sich in Nordserbien auch genußvoll fleischfrei ernähren kann.

Zurück zu den Jugendlichen, die ihre Trachten genauso selbstverständlich tragen wie die internationale Tracht Jeans, T-Shirt und Turnschuhe. Fridays for Future, klar doch, ist auch ihnen ein Begriff. In Sabac in der Nähe von Ruma gibt es jeden Freitag Rabatz. Junge Leute demonstrieren dort aber auch am Samstag, womit wieder unklar wird, ob es in den Demonstrationen ums Klima geht oder die Unzufriedenheit der nachwachsenden Generation mit der Vukcic-Regierung in Belgrad.

Bald Berufspraktika

Belgrad, eine dreiviertel Autostunde von Ruma entfernt, ist für ein Baier eine spannende Stadt, lebendig, jung und gastfreundlich. Irgendwie wie das Sieben-Millionen-Einwohner-Land Serbien, auf das längst nicht jedes Klischee passt, dass die Deutschen gern hegen.



Die 15-jährige Kristina staunt über Gehrde, seine Fachwerkhäuser, wie sauber und strahlend alles ist. Nächstes Jahr soll es auch Berufspraktika für junge Serben geben, kündigt Harry Kindt vom Verein „Brücken bauen“ an.