Rieste. Maschinenringe seien geeignet, aktuelle Herausforderungen der Landwirtschaft meistern zu helfen. Dies erklärte der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in einem Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Maschinenrings und Betriebshilfsdienstes Artland im Forum der Firma Kotte Landtechnik in Rieste.

Die Ursprünge des Maschinenrings liegen in Nortrup, berichtet sein Vorsitzender Rolf Sandbrink. Dort schlossen sich 1961 Landwirte unter der Leitung von Paul Ströer zu einer Maschinengemeinschaft zusammen. Acht Jahre später, am 29. Januar 1969, entstand daraus der Maschinenring Artland.

"Gemeinsam stark! Dieser Slogan steht auf den Fahnen des Maschinenrings, das war die Grundidee," so Sandbrink weiter. Nicht umsonst seien über 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen Mitglied in einem Maschinenring.

Anforderungen der sich wandelnden Landwirtschaft gemeinsam zu meistern sei die Grundidee, die Paul Ströer und Erich Peter im Auge hatten, als sie den Maschinenring gründeten.Zunächst bezog sich das auf Maschinen. Schnell stellte sich heraus, dass es noch weitere Möglichkeiten gab. 1980 wurde eine Güllebank gegründet und Arbeitskräfte vermittelt. "Diese Nebenkriegsschauplätze mauserten sich im Laufe der Zeit zu den Hauptbeschäftigungen des Maschinenrings“, so Sandbrink.

Von der Güllebank zum Nährstoffstrom

Zurzeit würden zehn hauptamtliche und zusätzliche nebenberufliche Betriebshelfer 1150 Mitgliedsbetriebe betreuen. Landwirten biete sich ein soziales Netz, wenn sie bei Unfall oder Krankheit den Betrieb nicht mehr führen könnten. Gut ausgebildete, motivierte Betriebshelfer garantierten dann eine reibungslose Betriebsfortführung.

Die qualifizierte Verbringung und Dokumentation der Nährstoffströme in der Region werde auch künftig eine der Hauptdienstleistungen sein. Daneben gebe es eine Vielzahl von weiteren Angeboten für die Mitglieder.

Der Erfolg des Maschinenrings gründe sich auch auf Konstanz, seit Gründung sei der Verein nur von vier Vorsitzenden und zwei Geschäftsführern geführt worden. Bis 1985 Paul Ströer Vorsitzender gewesen, es folgte Ernst Meyer zu Starten, von 1999 bis 2009 stand Hermann Schmidt dem Verein vor, danach Sandbrink. Bis 1991 war Erich Peter Geschäftsführer, bis heute ist es Franz-Josef Escher.

Anzeige Anzeige

Dem gesamten Geschäftsstellenteam gebühre großer Dank. „Zusammenhalt ist heute wichtiger denn je für uns Landwirte. Wir wollen uns den Anforderungen des Wandels stellen“, sagte Sandbrink abschließend.

Die Gründungsväter, sagte Minister Bernd Althusmann, hätten 1969 Einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen. Doch das habe sich gelohnt. Aus anfangs 42 Mitglieder seine heute 1150 geworden.

Sei es in den Anfangsjahren darum gegangen, Landwirten Zugang zu moderner Technik zu ermöglichen, seien heute viele Aufgaben dazu gekommen. „Nach und nach wurde ein leistungsfähiges Unternehmen mit verschiedenen Sparten aufgebaut. Heute ist der Maschinenring ein zuverlässiger Partner mit vielfältigen Dienstleistungen für die Mitglieder, Kommunen und ortsansässigen Unternehmen. Für zahlreiche Herausforderungen in der Landwirtschaft, wie Pflanzenschutz, Gülleausbringung oder Vermittlung von Betriebshelfern bieten Sie Ihren Mitgliedern praxisgerechte Lösungen an“, so Althusmann.

Die Erfolgsgeschichte der Maschinenringe in Deutschland sei mit dem Namen Erich Geiersberger verbunden, der 1958 im bayrischen Buchhofen den ersten Maschinenring gründete. Ohne seine Idee würde es viele bäuerliche Betriebe nicht mehr geben. Inzwischen gebe es Maschinenringe in ganz Europa, selbst in Afrika sei das Modell bekannt.

Im Bundesgebiet gebe es aktuell 240 Maschinenringe, die rund 192.000 landwirtschaftliche Betriebe betreuen, allein 22.000 in Niedersachsen. Etwa 130 000 Menschen fänden hier Arbeit und Einkommen in der Landwirtschaft. Niedersachsen sei heute mit einem Produktionswert von 12,6 Milliarden Euro "Agrarland Nr. 1."

Ein Jubiläum, so Althusman, sei aber auch ein Grund nach vorne zu schauen, die Landwirtschaft stehe vor großen Herausforderungen. Tierwohlstandards, Biodiversität, Schutz von Boden, Wasser, Luft und Landschaft, gesündere Rezepturen zur Bekämpfung ernährungsbedingter Krankheiten , mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz, mehr Verbraucherschutz und mehr Tierschutz seien die Themen. Zu lösen seien sienur, wenn die Landwirtschaft wettbewerbsfähig bliebe. Das Land Niedersachsen stelle sich dieser Verantwortung.

Für Gastgeber Landtechnik Kotte wies Henning Müller auf die Bedeutung des Maschinenrings hin. Der stellvertretende Landrat Mirco Bredenförder erklärte der Maschinenring sei ein Bindeglied zwischen der Politik, Behörden und Landwirten. Riestes Bürgermeister Sebastian Hüdepohl betonte, der Grundgedanken des Vereins, gemeinsam gehe es besser, sei wichtiger denn je. Carsten Gerdes, Vorsitzender des Landesverbandes der Maschinenringe, sah in den Gründungsvätern des Vereins Visionäre.