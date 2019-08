8,4 Kilometer Blühstreifen in Kettenkamp angelegt CC-Editor öffnen

Begutachten das Ergebnis der „Blühstreifenoffensive“ in Kettenkamp: Stephan Wernke (Landvolk), Daniel Richter (Raiffeisenagrar), Hartwig Meyer, Michael Johanning, Gerd Dettmer, Werner Lager und Reinhard Wilke. Foto: Anita Lennarz

Kettenkamp. Blühstreifenmanagement als öffentlich-private Partnerschaft in Kettenkamp: Insgesamt 8,4 Kilometer Blühstreifen sind in Kettenkamp in einer einzigartigen Zusammenarbeit Gemeinde, Unternehmen und Landwirten angelegt worden.