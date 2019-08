Das Bild mit dem leuchtenden Engel gehört zu den Lieblingsmotiven Ludmilla Gruslaks.Foto: Margarete Hartbecke

Alfhausen. Eigentlich müsste Ludmilla Gruslak in einem großen, perfekt geplanten Blumengarten stehen, denn sie ist umgeben von einem farbigen Blütenmeer in Pastelltönen. Hier und da tauchen ein paar verträumte Engelsfiguren auf. Tatsächlich befindet sie sich in ihrem Wohnzimmer in Alfhausen.