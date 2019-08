Für die Reggae Jam 2020 soll jetzt der Ticketvorverkauf anlaufen. 2019 startete Joseph Blue Grant die Liveauftritte des Festivals. Foto: Rolf Kamper

Bersenbrück. Am Samstag um 19 Uhr soll der Vorverkauf vergünstigter Tickets für das Reggae Jam-Festival 2020 beginnen, kündigt das Bersenbrücker Cultour-Büro an, das das Festival ausrichtet. An der Tageskasse sollen die Wochenendtickets für das Musikfest vom 31. Juli bis 2. August 105 Euro kosten.