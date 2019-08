Kuntze: Am Gymnasium Bersenbrück sollen Schüler sich wohlfühlen CC-Editor öffnen

Das Gymnasium Bersenbrück wird gründlich renoviert. Die Fassade bekommt einen Anstrich in kräftiger grüner Farbe. Foto: Horst Schwitalla

Bersenbrück. Eine Schule, an der Schüler sich wohlfühlen können: So wünscht sich Falk Kuntze das Gymnasium Bersenbrück, das sein 50-jähriges Bestehen feiert. Die Schule ist auf gutem Weg dahin, sagt ihr Leiter. In zehn Jahren sollten die Eltern sagen: Bersenbrück ist besser als eine richtig gute Stadtschule.