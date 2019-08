Gehrde. Zum Sommerflimmern-Kino serviert der Ferienhof Groneick in Gehrde eine Überraschung: Vor dem Film, der bei gutem Wetter auf dem Hof gezeigt wird, bei schlechtem in der Diele, spielt ein Duo Bluegrass-Musik. Stammgäste einmal anders.

Dagmar und Harald Voß sind nämlich Kult in Gehrde. Mit Fadenspielpuppen führt das Duo aus Melle regelmäßig am Vorabend des Martinsmarkes „Krise mit Luise“ auf. Mit derbem Humor zitiert das Stück uralte Geschlechterklischees. Doch mit feinfühliger Fadenführung kommt der Puppenauftritt so urkomisch über, dass das Publikum Tränen lacht.



Dagmar und Harald Voß können aber auch Musik, Bluegrass-Musis, eines der schönsten Genres der amerikanischen Countrymusik. Zwischendurch, klar doch, werden sie auch kurz mal wider komödiantisch.

Ab 19 Uhr kann man ihren Aufritt am Samstag genießen, bei Artländer Currywurst mit der einmaligen selbst gemachten Soße und Couscous-Salat. Wer mag, kann sich zwischendurch in Erika Groneicks Kräutergarten umschauen. Oder vielleicht Bernd Groneick zu einer Proberunde oder gar Partie Pitch-and-Putt-Golf auf dem Platz hinter dem Haus überreden.

Um 20.30 Uhr beginnt dann der Sommerflimmern-Film „Docteur Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen“. Er serviert urkomischen Humor französischer Art: Als der Kleinkriminelle Knock als Schiffsarzt anheuert, um dem Gefängnis zu entgehen, hat er von Medizin keine Ahnung. Jahre später, geläutert und nun tatsächlich studierter Mediziner, beginnt Knock als Arzt in der Dorfklinik von St. Maurice. Nur um entsetzt festzustellen, dass dort alle gesund sind. Um sein Gehalt aufzubessern, hängt er den Anwohnern erfundene Krankheiten an. Das Geschäft brummt, doch dann taucht eine dunkle Gestalt aus seiner Vergangenheit auf. Und Knock erkrankt – an der Liebe.