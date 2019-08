Für DJK Schlichthorst (in blau) fängt die Saison in Abbehausen an. Archivfoto: Rolf Kamper

Schlichthorst. Für die Fußballerinnen der DJK Schlichthorst beginnt am Sonntag, 25. August, endlich die Saison in der Oberliga. Die Mannschaft von Detlev Gausmann muss im ersten Spiel in der neuen Liga auswärts beim Siebtplatzierten der letzten Saison, TSV Abbehausen, antreten.