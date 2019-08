Ankum. Die Grünen stellen eine der wichtigsten Fragen im Zeitalter des Klimawandels: Wie gehen wir mit unserem Trinkwasser um? Am 27. August lädt der Grünen-Samtgemeindeverband Bersenbrück ein zu einer Diskussion mit der Europaabgeordneten Viola von Cramon und Experten in Ankum.

Die Trockenheit lässt Bäume verdorren. Die Ernte fällt erneut deutlich geringer aus, weil nicht genügend Wasser zur Verfügung steht. Im Trinkwasser werden problematische Rückstände gefunden, sogar Mikroplastik.



Seit über 20 Jahren drängt die EU Deutschland vergeblich, die Nitratbelastung im Grundwasser zu senken. Nun droht die EU-Kommission mit Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, falls Deutschland bis September keine entscheidenden Maßnahmen ergriffen hat.

Was geschehen muss, damit zukünftig ausreichend gutes Trinkwasser zu Verfügung steht, wollen die Grünen diskutieren mit Viola von Cramon, Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Auch eine Experte des Wasserverbandes Bersenbrück soll an diesem Bürgerdialog teilnehmen. Stattfinden wird er am Dienstag, 27. August, ab 20 Uhr Heimathaus Ankum, Michels Stiege 1.