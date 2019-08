Bei einem Unfall erleidet der Opel Corsa einer Fahrerin Totalschaden. Foto: NWM-TV

Rieste. Eine 26-jährige Frau in Rieste hat auf der Straße von Alfhausen in Richtung Neuenkirchen Vörden am Montagnachmittag die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die Fahrerin wird nach Angaben der Polizei bei dem Unfall schwer verletzt.