Alfhausen. Schon zum dritten Mal fand das „Sommerflimmern“–Kino in Alfhausen im Kirchpark statt. Die große Rasenfläche auf der Rückseite der Kirche St. Johannis bietet Platz für hunderte Klappstühle und eine große Leinwand. Die letzten Grabsteine vom Friedhof verleihen dem Ort in der Dämmerung eine geheimnisvolle Stimmung. Bewährt hatte sich auch das Rahmenprogramm.

Nur die Kirchturmbesichtigung fand aus sicherheitstechnischen Gründen nicht statt. Umso mehr nutzten immer wieder Besuchergruppen die Möglichkeit, sich durch Diakon Roland Wille im Inneren die Besonderheiten der Kirche erklären zu lassen. Es sei ein ständiges Kommen und Gehen, so Wille.

Viel ruhiger war es dagegen bei Lydia Eichhorn und Florian Geers vom Malteser Hilfsdienst, die vor der Kirche im Rettungswagen saßen. Der Landkreis Osnabrück habe angeregt, dass ein Sanitätsdienst vorsorglich bei dieser Veranstaltung dabei sein solle.



Entspannt sahen die beiden zu, wie nach und nach Besucher eintrafen und den Kirchpark füllten. Und wie im richtigen Kino konnten sich die Sommerflimmern-Gäste vor dem Film mit leckeren Snacks eindecken. Der für die Kinder- und Jugendarbeit in Alfhausen zuständige Sozialpädagoge Roman Keller hatte Mitglieder des Jugendclubs mitgebracht, die verkauften Pizza, Popcorn und alkoholfreie Getränke. Am Stand des Chors Con Brio gab es Alkoholisches, selbstgebackenes Brot und Dips.

Neu in diesem Jahr war der Süßigkeitenstand des Fördervereins der Kindertagesstätte St. Hedwig. Gut, wenn viele Ehrenamtliche sich an einem Vorhaben beteiligen und die Arbeiten auf viele Schultern verteilt werden.

Das kam auch Maria Ahlert zugute, die routiniert zum gemeinsamen Singe als Vorprogramm motivierte. Mehrere ihrer Con Brio-Chormitglieder hatten sich unter die Besucher gemischt und stimmten kräftig mit ein. Nenas "99 Luftballons und Lindenbergs "Sonderzug nach Pankow", "Über den Wolken" von Reinhard Mey, Queens "Don’t stop me now" und natürlich Herbert Grönemeyers "Freiheit" - alle Liedtexte stimmten hervorragend auf den nachfolgenden Film ein, in dem zwei Thüringer Familien 1979 versuchen, mit einem selbst gebauten Heißluftballon aus der DDR zu fliehen.

"Ballon" sei der Wunschfilm von Franz Huchtkemper aus den 14 Vorschlägen gewesen, die der Landschaftsverband Osnabrücker Land und die Film- und Bildungsinitiative als Veranstalter zur Auswahl angeboten hatten. Huchtkemper organisierte die Veranstaltung auf Alfhauser Seite.

Und die Filmauswahl war in der Tat bestens. Selten fiebern Erwachsene bei einem spannungsgeladenen Film so mit, bangen, wenn Kinder unschuldig im Kindergarten die Fluchtaktionen der Eltern ausplaudern, wenn Teenager ihre Jugendliebe zum Mitkommen überreden wollen, obwohl der Vater Stasi-Oberst ist und hoffen, dass die ebenso verzweifelten wie motivierten Eltern bei günstigem Wind schneller über die Grenze kommen als die Stasi ihnen mit einer fieberhaften Recherche auf die Schliche kommt.

Wenn viele motivierte Menschen sich für eine Veranstaltung einsetzen, führt das zu einem guten Ergebnis. Das hat die Sommerflimmern-Aktion in Alfhausen wieder einmal bewiesen. Und ein Quentchen Glück, wie die wenigen Regentropfen, die nur zum Schluss fielen, schadet auch nie.