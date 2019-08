Gehrde. Wenig Glück mit dem Wetter hatten die Gehrder vergangenen Sonntag zu ihrem Dorfflohmarkt. Mit Regenjacken und Pavillon-Zelten ausgestattet richteten die Bewohner bei Nieselregen am frühen Morgen ihr Stände im Ortskern rund um das ÖPNV-Gebäude und vor der eigenen Haustür ein. Bunte Luftballons wiesen vor den gut 20 Garagen und Hauseinfahrten auf die Verkaufsstände der Trödelmarktteilnehmer hin

Wenig Glück mit dem Wetter hatten die Gehrder vergangenen Sonntag zu ihrem Dorfflohmarkt. Mit Regenjacken und Pavillon-Zelten ausgestattet richteten die Bewohner bei Nieselregen am frühen Morgen ihr Stände im Ortskern rund um das ÖPNV-Gebäude und vor der eigenen Haustür ein. Bunte Luftballons wiesen vor den gut 20 Garagen und Hauseinfahrten auf die Verkaufsstände der Trödelmarktteilnehmer hin.



Trotz einiger Regenschauer zog es zahlreiche Besucher und Schnäppchenjäger durchs Dorf. Neben altem Hausrat, Büchern und Babykleidung gab es an vielen Ständen nicht mehr gebrauchtes Kinderspielzeug. „Wir verkaufen alles, was wir überhaben und was die Kinder nicht mehr brauchen“, erzählt Annika Holle. In Hinterhof und Garage an der Langen Straße hat sich die Nachbarschaft zu einem großen Trödelstand zusammengefunden.

Neben mehreren Einrädern, Skateboards und vor allem viel Kinderspielzeug sei besonders das Interesse für gut erhaltene Besonderheiten zu erkennen. So seien in vorigen Jahren schon Wagenräder und eine alte Gartenpumpe verkauft worden. „Trotz des Wetters sind heute Morgen schon sehr viele Besucher hier gewesen. Das hätten wir gar nicht gedacht“, sagt Holle, während am Tisch nebenan wieder Verkaufsgespräche geführt werden.

Im Dorftreff Gehrda an der Langen Straße bot ein Bücherflohmarkt einige Schnäppchen für Leseratten und Büchernarren. Gleich nebenan konnten Interessierte zudem Geburtstags- und Glückwunschkarten von Karin Koßenjans bekommen. „Ich habe immer schon gerne Karten gebastelt“, sagt die Hobbybastlerin, die eine Auswahl ihrer in Handarbeit gefertigten Besonderheiten zeigte.

Zum Nachmittag zog es bei wechselhaftem Wetter noch einmal viele Interessierte in Gehrdes Mitte. Das Spielplatzfest in der Straße Lerkamp/Meyerhofweg lockte mit Kaffee und Kuchentafel sowie Spiel und Spaß für die Kinder. Neben einem Minikarussell für die ganz Kleinen sorgten verschiedene Spielangebote für Unterhaltung.