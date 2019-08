Eggermühlen. Eine ungewöhnlich große Kolonie von Mehlschwalben ist derzeit auf dem Hof Künne in Eggermühlen zu beobachten. Unter dem Dachvorstand am Wohnhaus sowie an Stallungen haben die Flugkünstler stolze 74 Nester gebaut und ziehen dort nun ihre Jungen groß.

