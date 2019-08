74 Schwalbennester am Wohnhaus der Familie Künne in Eggermühlen CC-Editor öffnen

Nest an Nest reiht sich unter dem Dachvorstand des Hauses der Familie Künne in Eggermühlen. Foto: Georg Geers

Eggermühlen. Eine ungewöhnlich große Kolonie von Mehlschwalben ist derzeit auf dem Hof Künne in Eggermühlen zu beobachten. Unter dem Dachvorstand am Wohnhaus sowie an Stallungen haben die Flugkünstler stolze 74 Nester gebaut und ziehen dort nun ihre Jungen groß.