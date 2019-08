Hauptstraße in Kettenkamp wird am 19. August voll gesperrt CC-Editor öffnen

Die Hauptstraße in Kettenkamp wird am südlichen Ortseingang für mehrere Wochen voll gesperrt. Foto: Gemeinde

Kettenkamp. Die Hauptstraße in Kettenkamp (Kreisstraße 131) wird am südlichen Ortseingang auf einer Länge von gut 170 Metern ab Montag, 19. August 2019, für mehrere Wochen voll gesperrt. An der Straße werden neue Bushaltestellen gebaut.