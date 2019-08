Bersenbrück. Probleme sind dazu da, um Lösungen zu finden. So könnte das Antriebsmotto von Hermann Loxtermann lauten. Dies gilt für seine Arbeit in der Verwaltung der Samtgemeinde Bersenbrück ebenso wie für seine nebenberuflichen Tätigkeiten als Macher und Organisator von Festen aller Art. Der 60-Jährige ist ein engagierter Kommunikator, mag den Umgang mit Menschen und verfügt über ein riesiges, langjähriges Netzwerk an Kontakten. "Wenn jemand eine Lösung weiß, ist das Hermann", lautet daher ein geflügelter Satz in Bersenbrück und weit darüber hinaus.

Bei den Artländer Bekleidungswerken in Ankum machte Loxterkamp vor mehr als 40 Jahren seine Ausbildung zum Industriekaufmann und arbeitete als Handlungsreisender für das Unternehmen. Schon damals kam ihm sein offenes und kommunikationsfreudiges Wesen im Berufsalltag zugute. Das schulte er bereits als Schüler in seiner Freizeit beim Kellnern in Gaststätten und Diskotheken. Das Parkett für den lebenslustigen Bersenbrücker schlechthin. Hier entdeckte er sein Talent und den Spaß am Organisieren von Veranstaltungen und Events.



Er war zeitweise Teilhaber in verschiedenen Diskotheken wie dem Sir Georg in Bersenbrück, dem Bolero in Ankum, der Disko 2000 in Badbergen und weiteren bis hinein ins Emsland und in den Landkreis Vechta. "Da war richtig was los", erinnert er sich.

Beruflich folgte 1981 der Wechsel zum Ordnungsamt der Samtgemeinde Bersenbrück. Ein breites Betätigungsfeld für den Multitasking-Man Hermann Loxterkamp, der seine Fähigkeiten direkt bei der ersten großen Welle der ankommenden Russlanddeutschen unter Beweis stellen konnte.

Seine Talente, Struktur in vermeintliches Chaos zu bringen und scheinbar Unmögliches möglich zu machen, waren gefragt. Viele Kontakte aus dieser Zeit und auch aus der zweiten Einwanderungswelle einige Jahre später halten bis heute, erzählt Loxterkamp. Zudem halfen die Erfahrungen aus diesen Zeiten bei der Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung seit 2013.



Blumen für die Kolleginnen

Darüber hinaus ist Loxterkamp als Marktmeister für diverse Veranstaltungen in Bersenbrück der kompetente Ansprechpartner. Dazu gehört der regelmäßige Wochenmarkt ebenso wie Kirmes, Kartoffelmarkt, Autoschau und Reggae Jam. Der Marktmeister ist Macher vor Ort und pflegt die Kontakte zu Marktbeschickern und Schaustellern. Dabei überblickt er nicht nur das Große und Ganze, sondern achtet auf Details und nimmt sich Zeit für kleine Aufmerksamkeiten. So überrascht er gelegentlich Kolleginnen im Rathaus mit einem frischen Blumenstrauß vom Wochenmarkt.

Die große Zeit der Diskotheken ist seit Anfang der 2000er Jahre vorbei. Die Lust, Partys und Events zu gestalten, ist bei Hermann Loxterkamp geblieben. Und das liebt und lebt er in seiner freien Zeit intensiv. Er hat keine eigene Firma, aber er kennt Cateringanbieter, Getränkevertriebe, Zeltvermieter, Unterhaltungskünstler und DJs und die kennen ihn. Und die machen mit, wenn er Betriebsfeiern, Hochzeiten, Geburtstagsfeste und Partys organisiert.

Genau das ist sein Ding, Kontakte knüpfen, Leute zusammen bringen und Veranstaltungen von der Planung über den Aufbau bis zur eigentlichen Feier und weiter zum Abbau und zur finalen Abschlusskontrolle verantwortlich zu begleiten. Schon beim Aufzählen bekommen seine Augen dabei diesen typischen Glanz des zupackenden Alleskönners. Das ist sein Lebenselixier.

Stress in der Sauna ausschwitzen

Klar ist das auch stressig – mal mehr, mal weniger. Aber nichts geht über das Glücksgefühl, wenn alles läuft, die Menschen zufrieden sind und ihm das wiederspiegeln, erklärt der Bersenbrücker. Und darüber hinaus wird Stress weggeduscht, bei einer Autofahrt mit lauter Musik abgefahren oder bei einem intensiven Saunagang ausgeschwitzt. Dann geht es erneut mit Schwung zur nächsten Planung.

Dass man gut von ihm lernen kann, bewiesen langjährige Weggefährten und Freunde von Hermann Loxterkamp. Sie überraschten den erfahrenen Organisator mit einer großen Party zu seinem 60. Geburtstag.