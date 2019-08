Eggermühlen. Einstimmig haben die Mitglieder des Rates der Gemeinde Eggermühlen jetzt den ersten Nachtragshaushalt des Jahres 2019 beschlossen. Für über 650.000 Euro will die Gemeinde Baugrundstücke kaufen. Außerdem stellt sie Mittel bereit für die Erweiterung des Kindergartens um eine Krippengruppe.

Erst im Mai dieses Jahres hatten die Ratsmitglieder den Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen. Bereits jetzt hätten sich laut der Vorlage der Verwaltung Veränderungen abgezeichnet, die die Aufstellung eines ersten Nachtragshaushalts für das laufende Jahr erforderlich gemacht hätten.

Mit dem neuen Zahlenwerk haben die Ratspolitiker jetzt einstimmig die Grundlage dafür geschaffen, dass die Gemeinde zunächst weitere Flächen zur Grundstücksentwicklung im geplanten Wohngebiet "Bramberg Erweiterung II" erwerben kann. Insgesamt steigen die Investitionen um 669.500 Euro auf jetzt 2.172.500 Euro. Neben den Grundstückskäufen, die allein mit 615.000 zu Buche schlagen, muss die Gemeinde für das Projekt eines Nahversorgungsmarktes ein Erbbaurechtsgrundstück für 40.000 Euro vom Bischöflichen Generalvikariat erwerben.

Erweiterung des Kindergarten an heutigem Standort

Um den Kindergarten des Ortes um eine Krippengruppe erweitern zu können, wurden bereits jetzt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500000 Euro in den Haushalt aufgenommen. Damit sind bereits heute erste Aufträge möglich und das Projekt könne zügig nach vorne gebracht werden, erklärte Bürgermeister Markus Frerker.

In dem Zusammenhang erteilte er Gerüchten und Spekulationen um einen neuen Standort für die neuen Kindergartengruppen eine klare Absage. "Es bleibt alles an Ort und Stelle, schon aus pädagogischen Gründen" so der Bürgermeister. Die weitere Planung werde in enger Abstimmung mit der Kindergartenleitung erfolgen. Sobald mehr Klarheit herrsche, würden die konkreten Planungen der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auch nach dem Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung bleibt der Haushalt der Gemeinde Eggermühlen unter anderem mit einem Überschuss von 293100 Euro im Ergebnishaushalt, also den Erträgen und Aufwendungen des laufenden Jahres, ausgeglichen.