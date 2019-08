In Lorup genossen die Bersenbrücker erlebnisreiche Tage. Foto: Zeltlagerteam

Bersenbrück. Die Schule hat wieder begonnen, doch die Erinnerungen an die großen Ferien sind noch frisch. So sicherlich auch bei den 169 Mädchen und Jungen, die in den Sommerferien im Zeltlager des katholischen St. Vincentius erlebnisreiche Tage verbracht haben.