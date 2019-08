Für ein Schild, das ihren Treff benennt, griffen Gehrdes Kinder am Samstag noch einmal zu Pinsel und Farbe. Foto: Horst Schwitalla

Gehrde. Nach dem Dorftreff "Gehrda" hat Gehrde nun auch den Treff „Gehrdas Lütten Eck“. Was Kinder am Dorfteich für Jung und Alt schufen, kommt bei den Erwachsenen prima an, zeigte die öffentliche Vorstellung am Samstag.