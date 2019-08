Bersenbrück. Radfahrer überqueren immer wieder den Schulhof der Bersenbrücker Grundschule. Auch in der Pause, wenn bis zu 400 Schüler sich auf dem Gelände tummeln. Deshalb hat die Samtgemeinde Bersenbrück in den Sommerferien die Zufahrten mit Zauntoren sperren lassen, teilt sie mit.

Auf dem Gelände der Grundschule Bersenbrück würden zwei neue Zauntore gebaut, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch sie solle die Sicherheit der Grundschüler im Schulalltag erhöht werden.

Einheimischen sei der kurze Weg über den Schulhof der städtischen Grundschule vertraut, sie nutzten ihn Zu Fuß oder mit dem Rad. Er führe von der Ravensbergstraße zur Overbergstraße, sei eine Abkürzung, parallel zur Kolpingstraße.

Gerade die Nutzung durch Radfahrer sei allerdings problematisch, wenn diese im schulischen Alltag und häufig mit flotter Geschwindigkeit über den Schulhof führen. Besonders in den großen Pausen spielten dort bis zu 400 Kinder. Es s ein Wunder, dass dort bis jetzt noch keine größeren Unfälle geschehen seien. Brenzlige Situationen habe es allerdings schon zur Genüge gegeben.

Das soll sich zum neuen Schuljahr hin ändern, habe die Verwaltung der Samtgemeinde Bersenbrück als zuständige Trägerin in Absprache mit der Schulleitung entschieden. Zuvor hätte bereits ein externer Spielplatzprüfer im Rahmen der regelmäßigen Inspektion auf das erhöhte Gefährdungspotential hingewiesen.

In den Sommerferien würden an beiden Zugängen zum Schulhof Zauntore errichtet, sowohl an der Ravensbergstraße wie auch an der Overbergstraße. Während des Schulbetriebes blieben die künftig geschlossen, um die Sicherheit für die Grundschüler zu erhöhen.

Wenn die Schule geschlossen sei, würden die Zauntore wieder geöffnet, sodass Passanten zu Fuß oder per Rad die gewohnte Abkürzung am Spätnachmittag, abends und am Wochenende nutzen können.