Bersenbrück. Eine besonders sinnliche Bibelstelle liegt dem Frauengottesdienst am Sonntag zugrunde, der in der Bonnuskirche um 18 Uhr beginnt.

„Du bist schön“ lautet das Thema aus dem Hohelied der Liebe aus dem Alten Testament (Hld 1,15-2,17). Es gilt als ein außergewöhnliches und zugleich sehr weibliches Buch der Bibel. Seine Poesie kann zutiefst berühren. Beim Text dreht sich alles um Körper, Schönheit, Liebe und Sinnlichkeit. Dabei gehe es aber nicht nur um Ästhetik, sondern auch um Selbstliebe und Selbstbestimmung.



Bildhaft illustriert wird der Frauengottesdiest mit dem Werk „Le Cantique des Cantiques“ von Marc Chagall, übersetzt „Das Lied der Lieder“, so wie das biblische Buch auch im Hebräischen heißt. Chagall malte fünf leuchtend rote, großformatige Bildtafeln dazu. Musikalisch werden Lieder unter anderem von Sarah Connor am Sonntag den Gottesdienst begleiten.

„Uns geht es natürlich auch um die innere Schönheit“, sagt Sabine Ter Heide, die mit Dagmar Bleischwitz, Herma Bültmann, Sigrid Hartwig und Jutta Schubert-Marszalkowski den Frauengottesdienst gestalten wird. Und auch Männer seien herzlich willkommen, ergänzt sie noch. Diese Einladung hätten in den vergangenen Jahren immer mehr angenommen. In Anlehnung an den Vers „Ich bin eine Blume des Scharon, eine Lilie der Täler“ aus dem Hohelied werden Lilien am Sonntag die Kirche schmücken. Es könnte ein Gottesdienst werden, in dem alle Sinne angesprochen werden.

Der Gottesdienst um 10 Uhr fällt diesen Sonntag aus.