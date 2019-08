Perfekte Kulisse: Petra Oelker liest aus „Emmas Reise“ im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses. Die Handlung des Romans ist in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg angesiedelt. Foto: Michael Gründel

Altkreis Bersenbrück. Am 15. August liest Petra Oelker auf dem Landkult-Hof in Wenstrup aus ihrem Buch „Emmas Reise“. In die abenteuerliche Geschichte aus der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg fließen auch Kindheitserinnerungen der in Hamburg lebenden Schriftstellerin aus Fürstenau ein und Recherchen in Quakenbrück.