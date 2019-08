Offizielle Fotos mit Klemems Hülsmann sind rar. 2014 ließ er sich überreden, zum Baubeginn einer neuen Werkhalle auf den Bagger zu steigen.

Bersenbrück. Nach schwerer Krankheit starb am Sonntag Klemens Hülsmann (66). Am Freitag wird er in Bersenbrück beigesetzt. Hülsmann war ein Unternehmer, der ganzheitlich dachte und die Entwicklung Bersenbrücks auf vielfache Weise beflügelte.