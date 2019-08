Gehrde. Die Gemeinde Gehrde will ihren Dorfteich auf Vordermann bringen, auch deshalb, weil er für Kindergarten und Grundschule eine wichtige Rolle spielt. Jetzt nehmen Gehrder Kinder die Sache selbst in die Hand.

Susanne Pohl kommt aus Gehrde und lebt in München. In dieser Woche gestaltet sie in Zusammenarbeit mit dem Dorftreff Gehrda eine ungewöhnliche mehrtägige Ferienspaßaktion.

Sie macht derzeit eine Ausbildung zur Kulturpädagogin, und dazu gehört auch ein Praktikum, für das sie ein Konzept entwickelt hat. Umsetzen wollte sie es nach eigenen Worten in ihrem Heimatdorf Gehrde.



„Mit Kindern und für Kinder“ ist das Motto der Aktion, die in dieser Woche über drei bis vier Nachmittage läuft. Am Dorfteich am Lönsweg in Gehrde entsteht ein offener Treffpunkt, „Gehrdas Lütten Eck“, der von Kindern und Eltern für Freizeit, Spiel und Spaß genutzt werden kann.

Insgesamt nehmen 19 Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren an der Aktion teil, so Pohl. Am Montag, Tag Nummer eins der Aktion, hatte sie mit den Kindern besprochen, was sie sich von einem Treffpunkt wünschen und wie der aussehen könnte. Gesammelt wurden viele Ideen, die jetzt mit verschiedenen künstlerischen Techniken umgesetzt werden.

Ein Besuch beim Dorfteich zeigt, dass die Kinder sehr fleißig waren. Sie haben Steine bunt bemalt und mit Botschaften versehen, die sich an die Menschen richten, die dort vorbeigehen. Ein Tisch, der fest installiert werden soll, hat eine Oberfläche bekommen, die aus verfugten Kachelscherben besteht. Als Sitzgelegenheit dienen große Holzklötze, sodass am Tisch gespielt oder auch gegessen werden kann.

Aus alten Autoreifen, die die Kinder bunt bemalt haben, ist ein Beet entstanden, in das sie Kräuter und bienenfreundliche Pflanzen gesetzt haben. Dazu solle noch ein Insektenhotel kommen, erklärt Susanne Koch, eine Girlande mit bunten Wimpeln, die von den Kindern mit selbst gemachten Stempeln bedruckt worden sind, und eine Tafel. Dort könne jeder, der in Zukunft eine Aktion am Teich anbieten wolle, einen Hinweis darauf geben und dazu einladen.

Die Kinder sind mit Begeisterung bei der Sache. Elisa, fast neun Jahre alt, erzählt, das ihr die Arbeit mit Farbe viel Spaß macht, vor allem einen eigenen Stempel anzufertigen, aber auch einen Reifen für das Beet anzumalen. Langweilig sei es auf keinen Fall gewesen. Wichtig ist ihr, dass Besucher des Dorfteichs die Benimmregeln, die die Kinder selbst aufgestellt haben, beachten. Die Wichtigste für Elisa: „Keine Tiere jagen.“

Die große Kinderschar kann Pohl natürlich nicht alleine bändigen. Hilfe hat sie von zwei Frauen aus Gehrde, Nina Wehrkamp zu Höne und Thurid Wensky. Beide wollen sich in dieser Sache auch weiterhin engagieren und versuchen, den Dorftreff mit weiteren Angeboten für die Kleinen mit Leben zu füllen.

Susanne Pohl freut sich, dass sie viel Unterstützung aus dem Dorf bekommen hat. Sie sei hier immer noch sehr gut vernetzt, und deshalb habe sie viele Menschen um Hilfe bitten können, und auch bekommen.

Am kommenden Samstag, 10. August, möchten die Kinder, Susanne Pohl und ihre Helferinnen den Treffpunkt am Dorfteich der Öffentlichkeit präsentieren. Ab 15 Uhr sind alle Gehrder eingeladen, sich das Ergebnis anzuschauen.