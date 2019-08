Besuch aus Ruma

Der Verein „Brücken bauen“ sucht in der Samtgemeinde Bersenbrück Gasteltern für einen Jugendaustausch mit der serbischen Partnergemeinde Ruma. Die Jugendlichen sind zwischen zwölf und 18 Jahre alt und werden sich vom 23. bis 30. August in der Samtgemeinde aufhalten. Zu ihrem Programm gehören der Europatag, eine Fahrt an die Nordsee und ein Besuch in Osnabrück mit Kranzniederlegung am Grab serbischer Offiziere, die dort im Zweiten Weltkrieg in einem Internierungslager umkamen. Am 29. August reisen die Jugendlichen weiter über Hannover und Helmstedt nach Berlin. Näheres dazu beiZeljko Dragic unter der Telefon 0173 6065438.