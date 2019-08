Bersenbrück. Der Auftritt der "Rockers" als Höhepunkt der Reggae Jam Sontagnacht in Bersenbrück lief nicht rund. Doch das Festival hat einen Doktor. Und der hatte die richtige Medizin.

Zum musikalischen Abschluss des Festivals hatte sich der Raum vor den Bühne im Klosterpark noch einmal gut gefüllt. Dich an dicht standen die Reggae-Fans, um Kiddus I, Leroy Wallace, Bernard Collins und Big Youth zu erleben. Die vier Legenden der Reggae-Geschichte ließen sich unterstützen von weiteren Sängern und auch von Blechbläsern. Es ging um Ska, den Ur-Reggae: Das Ensemble hatte 1978 im Musikfilm „Rockers“ mitgemacht, und spielte nun live den Soundtrack des Films, zum ersten Mal in Europa.

Es fing vielversprechend an, aber dann wurde es unrund. Der Sound kam dünn herüber, und irgendwie sprang der Funke nicht über, die magische Verbindung zwischen Publikum und Künstler. Das lag wohl weniger am fortgeschrittenen Alter der Künstler – alle um die 70 oder schon Jahre drüber. Es hatte wohl eher damit zu tun, dass hier vier großartige individuelle Musiker wenig Routine im Zusammenspiel hatten.

Die Fans zeigten sich nachsichtig, die meisten blieben dran. Am Schluss kam dann doch Leben in die Bude. Die vier riefen "Sheriff" auf den Bühne, Festivalmacher Bernd Lagemann, der sie nach Bersenbrück geholt hatte. Der musste sich unterhaken und mitmachen.

Sheriff funktioniert offensichtlich auch als Talisman. Beim Abschlusslied wirkte das Quartett schon wesentlich lebhafter und dynamischer. Dann wollten die Rockers sich mit einem leisen Abschiedsgruß an ihr Publikum von der Bühne stehlen. Dr. Ring Ding aus dem Moderatorentrio stoppte sie. Das Festival hätte seinen Zeitplan schon völlig überzogen, wandte sich der der mächtige Fels in der Brandung danach an die Menge. Ob sie aber trotzdem eine Zugabe wolle? Der Klosterpark jubelte.

Dermaßen ermutigt bauten sich die Rockers noch einmal auf und schmetterten einen Song, in dem alles steckte, was sich die Fans von ihnen wünschten. Für einen Moment lebte die Magie des Films wieder auf.