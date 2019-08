Alfhausen. Ein 54-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der B 68 bei Alfhausen schwer verletzt. In Höhe des Parkplatzes Thiener Feld wollte der vorausfahrende 54-Jährige nach rechts auf den Parkplatz abbiegen. Eine hinter ihm fahrende 53-jährige Motorradfahrerin bemerkte das zu spät und fuhr auf, sodass die beiden stürzten.

Rettungswagen brachten den schwer verletzten 54-Jährigen und die leicht verletzte 53-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die B 68 musste am Samstagnachmittag vorübergehend voll gesperrt werden.

Erst vor einer Woche war es an dem Parkplatz Thiener Feld an der B 68 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

