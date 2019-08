Bersenbrück. Jamaikaner haben Reggae in den Genen, beweist Morgan Heritage auf dem Reggae Jam-Festival in Bersenbrück. Mit Talent und Hingabe geht es genauso gut, zeigt eine Handvoll deutscher Künstler.

Nach dem furiosen Auftakt am Freitag ging das Festival am Samstag mit 13 Stunden Livemusik weiter. Zu den zugkräftigsten Nummer gehörten Stammgäste des Festivals, die deutsche Texte singen. I Fire aus Hamburg zum Beispiel, Spaßvögel auf der Bühne, die ihre pfiffigen Texte mit Lust in Szene setzen. Das überträgt sich aufs Publikum, das in Bewegung kommt, bis der Staub über dem Klosterpark aufsteigt.

Monika Jaksch kann das sogar noch besser. Eine zierliche Frau, die mit Nick Tilstra als Duo Mono & Nikitaman Sozialkritisches mit Reggae, Hiphop und Punk unterlegt.

Und das soll funktionieren? "Wir machen es nicht so wie all die anderen", singt sie. Und die Menge tanzt für sie Pogo im Kreis, bis der Staub wallt.

Der späte Abend gehört der jungen Generation von Sängern. Sie haben alles, was man sich wünschen kann, sind hochgewachsen, schlank, verfügen über Kondition, Kraft und großartige Stimmen. Jahbar I ist einer von ihnen.

Junior Kelly ist der mit dem kraftvollsten Auftritt.

Und I Wayne ist der mit der sanftesten Stimme. "Life is easy", singt er, das Leben ist leicht, und die Reggaefans wiegen sich sanft im Takt.

Anzeige Anzeige

Und dann kommen so ein paar leicht rundliche Herren gesetzten Alters auf die Bühnen und plötzlich ist alles anders. Die Morgan-Brüder haben die Bühnenpräsenz schon lange, die ihre Vorgänger im Programm sich gerade erarbeiten. Und sie nutzen sie mit einer intuitiven Sicherheit, die das Publikum für sie einnimmt. Jeder Schritt, jede Geste, jedes Wort wirkt authentisch. Der Funke springt über.

Da wäre Peetah Morgan, Leadsänger, der agil und temperamentvoll durch die Show führt, und die Soli seiner Brüder anschiebt.

Roy "Gramps" Morgan wechselt mühelos zwischen Keyboard und Solauftritt.

Mojo Morgan steht am Schlagzeug.

Morgan Heritage (Erbe) nennen sie sich, weil sie stolz sind auf das Talent, das Vater Denroy Morgan ihnen und vielen weiteren Geschwistern vererbte. Morgan Heritage, das dürfte die perfekte Kombination sein aus Kunst, Kommerz und Familienleben.

Und jetzt werden aus stolzen Söhnen stolze Väter. Jojos Sohn Esh Morgan begleitet sie, spielt ein romantisches Gitarrensolo. Sein Onkel Peetah strahlt vor Stolz, als er erzählt, der 21-Jährige habe sich das Gittarenspiel selber beigebracht. Ähnlich ergeht es Roy Morgan, als sein Spross Jemere mehrere Lieder anstimmen darf, eins davon Arm in Arm mit dem Vater. Die Morgans auf dem Weg zur Dynastie.