Bersenbrück. Energiegeladene Trommelrhythmen, Trompetenklänge und afrikanische Gesänge schallen über das Campinggelände auf der Reggae Jam in Bersenbrück. Das Team des Anyanga Studios um Henry Anyanga alias Izo zeigt mit einer mitreißenden Trommel-Kombo, was es drauf hat. Der gebürtige Kenianer bringt mit seiner Kombination aus Yoga und Trommelklängen ein Stück Afrika aufs-Reggae-Jam-Festival mit,

At est est numquam quisquam quaerat eius. Ut maxime quisquam voluptas. Doloremque fugit omnis earum rerum libero tenetur. Qui ut mollitia harum esse aut harum ut. Recusandae quia totam facere blanditiis. Nostrum natus enim illum ipsa pariatur. Velit voluptatem numquam et voluptatem minima libero cum qui. Quo architecto ducimus quasi harum sint.

Nulla labore et aliquam corrupti ipsam accusantium debitis. Quae cumque voluptas aspernatur voluptatibus repellendus omnis. Iure est reiciendis quis ut sit. Et est distinctio nobis accusamus. Porro exercitationem numquam esse ex reiciendis quae. Provident culpa voluptatem quis. Non in sunt libero. Dolor repellat quaerat atque voluptatibus id. Consequuntur sint et voluptatem reiciendis debitis optio perspiciatis.