Bersenbrück. Mit jedem einlaufenden Zug werden es mehr: Die Anreisewelle zur Reggae Jam in Bersenbrück rollt.

Die erste Zeltparty auf dem Campinggelände an der Hase ging am Mittwochabend schon über die Bühne. Am Donnerstag kommen immer mehr Festivalgäste in die Stadt, viele davon entsteigen den Zügen der Nordwestbahn.

Am Bahnhof mischen sich Hunde unter die Besucher.

Sie haben als Einzige die Lizenz, ihre Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken, tun das aber als Passivhunde auf eine eher dezent-zurückhaltende Art und Weise. Die Polizei hat nämlich ihre Drogenkontrollen mit Spürhunden aufgenommen. Es ist damit zu rechnen, dass die Beamten im Laufe des Tages einige Dutzend Funde machen werden. Gemessen an der Zahl der Besucher dürfte die Zahl der Funde sich aber in Maßen halten.



Was diesmal anders ist: Der NDR hat ein Kamerateam geschickt, das die trotz Kontrollen recht entspannte Atmosphäre am Bahnhof einfängt. Im Magazin "Hallo Niedersachsen" berichtet der Fernsehsender bis Sonntag täglich vom Festival aus Bersenbrück und lässt dabei die ambivalente Haltung der Reggae-Szene zum Drogenkonsum nicht aus.



Die Polizei jedenfalls hat eine Strategie gefunden, die zu ihrem Auftrag passt und zugleich die friedliche Stimmung des Festivals so wenig wie möglich stören will. Sie konzentriert sich auf die Drogenhändler, fischt sie am Bahnhof und bei Straßenkontrollen heraus, und schaut ihnen mit einer Reiterstaffel auch über die Bauzäune auf dem Campinggelände auf die Finger. Wenn die Passivhunde am Bahnhof durch Stehenbleiben anzeigen, dass die Beamten eine der Anreisenden und sein Gepäck näher unter die Lupe nehmen sollte, geschieht das diskret. Die Polizei hat beim Kommissariat auf der Rückseite des Bahnhofs ein Zelt und eine Container aufgebaut, in dem sie Durchsuchungen vornimmt.